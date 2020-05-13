Единственный за сутки пациент с Covid-19 зарегистрирован в Даугавпилсе

Пациент находится в возрастной категории от 20 до 29 лет.

В свою очередь после актуализации данных пациентов с Covid-19 число зараженных в Риге сократилось на одного, таким образом, в столице на данный момент зарегистрированы всего 523 пациента с Covid-19.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/fnY3duL41s — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 13, 2020

По-прежнему заболевание констатировано в 74 самоуправлениях.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Даугавпилсский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Интенсивность Covid-19 в стране - 49 случаев на 100 000 жителей.

Напомним, за последние сутки проведено 2199 тестов на Covid-19, при этом выявлен только один случай заболевания, но один пациент с новым коронавирусом скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Скончавшийся пациент с Covid-19 входил в возрастную группу 85-90 лет и имел ряд хронических заболеваний.

В целом с начала эпидемии проведено 81 246 анализов на Covid-19, наличие заболевания подтверждено у 951 человека. Примерно две трети или 627 заболевших уже выздоровели, а 19 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходит 31 человек с Covid-19, у 29 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.