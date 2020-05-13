Кариньш: для выхода из кризиса Covid-19 нужны реформы; грядут налоговые изменения

Он рассказал, что обсудил с премьером меры по оздоровлению экономики. Премьер-министр информировал президента Банка Латвии о трех направлениях помощи в период кризиса - пособиях за простой, инвестициях в инфраструктуру, реструктуризации экономики.

По словам Казакса, в Латвии это первый кризис, когда у государства есть "свой кошелек" и оно может принимать самостоятельные решения. Казакс считает, что решения правительства Латвии по минимизации кризиса были правильными.

Правительство правильно действует, регулярно оценивая экономическую ситуацию и эффективность инструментов поддержки. В кризис не бывает идеальных решений, основное - это верное направление, отметил президент Банка Латвии.

По словам Казакса, даже если будут отменены эпидемиологические ограничения, это не означает, что экономика вернется в прежнее русло. Во-вторых, важно разделять риски между государственным и частным сектором. В-третьих, решения правительства должны быть на благо всего общества. И, наконец, следует помнить о том, что средства, имеющиеся в распоряжении правительства, не бесконечны.

Ведутся дискуссии о налоговых изменениях

Дискуссии о планируемых налоговых изменениях ведутся, но пока не известно, вступят ли эти изменения в силу в 2021 году, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам премьера, работа коалиции над улучшениями в налоговой системе не прекратилась, однако в коалиции из пяти партий непросто найти общий знаменатель. Кариньш подчеркнул, что налоговая система в стране должна стать более справедливой.

"Кризис показал, что в стране есть социально незащищенные люди, многие работники не могут квалифицироваться для получения пособий за простой, потому что за них не платили налоги. Это несправедливо. Мы должны это изменить", - подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, налоговая система будет совершенствоваться, но пока не известно, когда изменения вступят в силу - уже в январе 2021 года или позже. Кариньш пообещал, что ясность по этому вопросу будет уже в ближайшее время.

В свою очередь президент Банка Латвии подчеркнул, что работу над изменениями в налоговой системе останавливать нельзя, и, как только ситуация с кризисом Covid-19 улучшится, необходимо в полной мере вернуться к пересмотру налоговой системы.

Одним из вопросов, которые требуют решения, Казакс назвал пересмотр налогового режима микропредприятий.

Он отметил, что средства, которые государство сейчас занимает для ограничения пандемии, придется отдавать, и сделать это можно будет или путем сокращения расходов, или путем увеличения налогов. При этом президент Банка Латвии считает, что сокращение расходов или увеличение налогов не являются целесообразными решениями, и следует пересмотреть облегченные налоговые режимы.