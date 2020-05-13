В Вецмилгрависе полицейские нашли пропавшую девочку на детской площадке

После получения описания девочки были начаты поиски ребенка. Один из сотрудников патруля заметил подходящую по описанию девочку рядом с одной из детских площадок Вецмилгрависа. Страж порядка подошел к девочке, чтобы выяснить ее имя. Оказалось, что это тот самый ребенок.

Разговорчивая девочка пояснила, что очень истосковалась по компании и езде на велосипеде. Поэтому время пролетело быстро и она не заметила, что уже нужно возвращаться домой.

В свою очередь информацию о местонахождении ребенка передали матери, которая за ней пришла. Женщина пояснила, что обычно у дочери есть с собой мобильный телефон и ей можно позвонить. В этот раз его ребенку не дали.

Кроме того, семья договорилась, что если дочь хочет поехать на велосипеде куда-то подальше, то нужно просить разрешения. Женщина поблагодарила за помощь, после чего вместе с девочкой пошла домой.

Нужно добавить, что, ожидая мать ребенка, к стражам порядка обратились несколько жителей с одним и тем же вопросом: "Можно ли сейчас, в условиях режима чрезвычайной ситуации, разрешать детям играться на детских площадках?".

Муниципальная полиция напоминает, что всеобщего запрета находиться на детских площадках нет, однако в любом случае нужно соблюдать установленную дистанцию, а родители должны тщательно оценивать, отпускать ли на площадки детей, а также следить, соблюдают ли младшие члены общества установленные ограничения. В свою очередь если площадка ограничена забором или лентой, находиться на ней нельзя.

5.maijā neilgi pēc pulksten 17.00 pie Rīgas pašvaldības policistiem patrulēšanas laikā piesteidzās kāda sieviete. Viņa... Posted by Rīgas pašvaldības policija on Wednesday, May 13, 2020