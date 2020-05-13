Литвы разрешила airBaltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллинн

Правительство в среду одобрило эту просьбу компании.

В то же время, как сообщил глава компании Lietuvos oro uostai Марюс Гельжинис, хотя airBaltic получила разрешение Литвы возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллинн, вполне вероятно, что компания их пока не возобновит, так как она хотела бы выполнять полеты по большему числу направлений - в Дублин, Лондон, Норвегию, а для полетов между странами Балтии слишком мало пассажиров.

"Они планировали начать раньше в надежде на другие направления, по которым летали бы наши люди, которые там работают - в Норвегию, Ирландию, Соединенное Королевство, но, поскольку сообщение имеет место только между балтийскими странами, для них нет пока такой цели, так как число пассажиров будет слишком мало", - сказал Гельжинис.

"Интерес слишком маленький, и нет смысла, потому что Латвия тоже еще недостаточно открылась, незачем лететь в Ригу, так как транзит тоже не осуществляется", - добавил он.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic прекратила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывают для своих жителей свободное передвижение между странами. Жителям стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.