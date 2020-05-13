Ср, 13.05.2020
Все хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но должностное лицо должно быть жестким - такова должность. Айя Страутмане, эксперт по этикету
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Пьяный, с крадеными номерами и пассажиром в розыске: в Германии отличился водитель из Эстонии

Пьяный, с крадеными номерами и пассажиром в розыске: в Германии отличился водитель из Эстонии

ФОТО: pexels.com

В понедельник вечером житель Эстонии в состоянии тяжелого опьянения съехал в кювет на легковом автомобиле неподалеку от аэропорта Шенефельд в Берлине. В ходе проверки выяснилось, что у него не было водительских прав, к его машине были прикреплены краденые регистрационные номера, а в машине находился объявленный в розыск гражданин Польши, пишет Rus.Postimees.

Занимавшийся рутинной проверкой полицейский патруль в понедельник в 16:30 дал знак остановиться автомобилю Volkswagen. На глазах у полицейских водитель свернул направо, съехал в кювет и перевернулся, пишет Niederlausitz Aktuell. В ходе аварии никто не пострадал.

Находившегося за рулем 55-летнего жителя Эстонии, имевшего признаки алкогольного опьянения, проверили на алкометре, который показал 2,16 промилле. Прав у него не оказалось.

В ходе проверки машины выяснилось, что на Volkswagen были номерные знаки, похищенные с автомобиля Renault еще в 2018 году. При проверке документов пассажира было установлено, что это 49-летний гражданин Польши, который в Германии объявлен в розыск.

Полицейские задержали обоих мужчин, им придется предстать перед судом.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ