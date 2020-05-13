Литва отменила обязательное ношение масок на улице

Ношение маски в открытых местах будет рекомендовано, но не будет являться обязательным, исключение будут составлять места скопления людей - рынки, остановки общественного транспорта, мероприятия, экскурсии.

Маски по-прежнему нужно будет носить в общественных закрытых местах, кроме времени приема пищи в местах общественного питания, а также во время занятий спортом.

Также с двух до пяти увеличено количество человек, которым можно будет вместе посещать парки или другие открытые общественные места, при условии соблюдения дистанции, избегания прямого физического контакта.

Эти изменения вступают в силу в четверг.

Часть изменений связана с передвижением между Литвой, Польшей, Латвией и Эстонией - до этого времени между этими государствами могли свободно передвигаться только их граждане, теперь это распространяется и на лиц, проживающих в этих странах на законных основаниях. В Литву также разрешено приезжать зарубежным специалистам, если есть соответствующее разрешение министра иностранных дел. Изменения по передвижению между странами вступают в силу в пятницу.

Также с понедельника рестораны смогут возобновить обслуживание посетителей внутри помещений. Сейчас пока могут работать только открытые кафе, бары, рестораны, можно также готовить еду на вынос.

Намечено, что работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений разрешена с 8 до 88 часов. Ограничения времени работы не распространяется на обслуживание посетителей в открытых местах и на доставку еду. В эти часы также разрешена работа казино и салонов игровых автоматов.

Постановление кабмина разрешает возобновить работу школам. Младшие школьники смогут вернуться в школы с 25 мая, также разрешены консультации для абитуриентов, а ученики старших классов смогут вернуться в школы с июня.

С 30 мая также разрешено возобновить профессиональные спортивные соревнования, однако без зрителей.

С 30 мая будут разрешены и мероприятия как в закрытых, так и в открытых пространствах с участием не более 30 зрителей и при условии соблюдения дистанции между ними. Аналогичные требования будут применяться и к личным праздникам.

Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, он продлен до 31 мая.