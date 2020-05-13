Верните этот дезинфектор производителю

Государственная инспекция здравоохранения информирует о недостаточной концентрации этанола (этилового спирта) в средстве для дезинфекции рук Pro Hand Sanitizer 225 мл; партия Nr.L0020C; штрихкод: 4752208007461; инвентарный номер биоцидного продукта LV25032020/2473; производитель Kinetics Nail Systems.
Во время усиленного надзора за средствами для дезинфекции в ходе лабораторной проверки было констатировано, что в Pro Hand Sanitizer концентрация этанола не превышает 70%, таким образом, она недостаточна для проведения дезинфекции в связи с Covid-19.
Инспекция призывает потребителей и распространителей вернуть производителю изображенный на фотографии товар, концентрация спирта в котором не соответствует указанному на этикетке.
Юридический адрес предприятия: проспект Курземес 3К, Рига, , LV-1067, телефон: 67295260
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