Ср, 13.05.2020
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Верните этот дезинфектор производителю

ФОТО: Veselības inspekcija

Государственная инспекция здравоохранения информирует о недостаточной концентрации этанола (этилового спирта) в средстве для дезинфекции рук Pro Hand Sanitizer 225 мл; партия Nr.L0020C; штрихкод: 4752208007461; инвентарный номер биоцидного продукта LV25032020/2473; производитель Kinetics Nail Systems.

Во время усиленного надзора за средствами для дезинфекции в ходе лабораторной проверки было констатировано, что в Pro Hand Sanitizer концентрация этанола не превышает 70%, таким образом, она недостаточна для проведения дезинфекции в связи с Covid-19.

Инспекция призывает потребителей и распространителей вернуть производителю изображенный на фотографии товар, концентрация спирта в котором не соответствует указанному на этикетке.

Юридический адрес предприятия: проспект Курземес 3К, Рига, , LV-1067, телефон: 67295260

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