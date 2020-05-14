"Увиденное заставило побледнеть". Самоубийство у озера Бабелитес перед камерой полиции

Среди ночи дежурный полиции на одном из многочисленных мониторов, на которых транслируются видео с камер наблюдения, заметил свет фар автомобиля. Представитель правопорядка начал наблюдать за происходящим внимательней - как оказалось, к озеру Бабелитес подъехало такси.

Из машины вышел мужчина, который направился к озеру. Там неподвижно лежал некий человек. Для того, чтобы понять, происходит на берегу озера Бабелитес, дежурный направил на место событий ближайший экипаж полиции, продолжая наблюдать за происходящим через монитор.

"Дежурный перемотал видеозапись и смог увидеть полную картину происходящего. Увиденное заставило его побелеть. Видеокамера зафиксировала, что несколько часов до этого, в 22:17, у озера находились две женщины. Одна из них двигалась в направлении озера, вторая следовала за ней.

Затем обе женщины вошли в воду, где одна из них начала тонуть.

"Примерно через две-три минуты женщина над водой видна уже не была", - рассказал представитель Госполиции Юрис Инкинс.

В свою очередь вторая женщина вышла из воды и легла на берег - в то место, где ее спустя несколько часов заметил таксист. Позже на место событий прибыл экипаж полиции.

"Человек там лежит. Я уже звоню в полицию", - объяснил полицейскому таксист. Во время разговора удалось установить, что утонула женщина в возрасте примерно 40 лет, а на берегу обнаружена пожилая женщина с переохлаждением. Она оказалась матерью утонувшей - он усадил ее в машину, где она могла согреться. Как оказалось, около восьми вечера он уже приезжал на берег озера.

"Мы договорились, что они здесь будут примерно до двенадцати. Я удивился, но дал телефон и сказал, чтобы звонили, если нужно будет раньше. Я их уже три дня вожу. Полчаса назад эта дочь мне звонила и сказала, что они еще часик так побудут, а потом ждут меня. Когда приехал, увидел, что пожилая женщина лежит", - рассказал таксист.

Позже на место происшествия приехали медики и коллеги из Госполиции. "Женщина была в состоянии шока, ничего не могла объяснить. Сказала только, что у дочери были большие проблемы и она хотела покончить с собой", - рассказал Инкинс передаче Degpunktā.

Пожилую женщину передали медикам, а представители Криминальной полиции начали расследование.

Сообщается, что благодаря записям камер видеонаблюдения следователям уже удалось "разложить по полочкам" события того вечера, и уже понятно, что таксист рассказывает правду - женщина не была убита, она рассталась с жизнью добровольно.

Также ничто не свидетельствует о том, что женщины употребляли какие-либо вещества. Расследование продолжается.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)

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