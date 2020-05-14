Президент: "Смягчение ограничений - кредит доверия обществу"

"То, что три страны Балтии первыми открывают границы, означает выгодную стартовую позицию, так как все страны рано или поздно начнут политику оздоровления экономики, но мы будем первыми. Позже это даст нам конкурентные преимущества", - сказал президент.

Левитс поблагодарил латвийское общество, отметив, что благодаря разумной политике Латвия находится в числе первых стран, которые встали на путь восстановления экономики.

"Это известный кредит доверия обществу, потому что, если снова будет вспышка инфекции, придется вновь вводить ограничения. То, вернутся ли ограничения или мы сможем продолжить оздоровление экономики, напрямую зависит от нашего поведения", - подчеркнул президент.

Он считает, что страны Балтии могут служить примером для Европы, став первыми европейскими государствами, которые открывают друг другу свои границы.

"Вы знаете, что Шенген закрыт уже два месяца, но мы открываем малый Шенген здесь, в балтийском пространстве, показывая пример Европе", - сказал Левитс.

В то же время он призвал людей по-прежнему соблюдать меры предосторожности, так как контакты увеличатся, а вместе с тем возрастет и риск инфицирования Covid-19.

14 мая в Риге министры иностранных дел подпишут меморандум о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между Латвией, Эстонией, Литвой автотранспорта, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за Covid-19.

Соглашение предусматривает, что с 15 мая Латвия, Литва и Эстония отменяют ограничения на перемещение своих жителей через границы стран Балтии.

В дальнейшем без ограничений по ним смогут перемещаться жители стран Балтии и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за пределами стран Балтии, им не предписана самоизоляция в связи с заражением "Covid-19" или статусом контактного лица больного "Covid-19", а также они не имеют признаков инфекций дыхательных путей.

Видео: Пресс-брифинг президента Эгила Левитса