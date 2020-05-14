Медики на грани истощения. Видземская больница просит передышку

В настоящее время там лечатся 11 человек с Covid-19, а в целом в больнице было 24 пациентов с вирусом, из них шесть умерли. У них были тяжелые заболевания, в основном опухоли в последней стадии, и коронавирус лишь ускорил их уход.

Вчера на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам руководитель Видземской больницы Угис Мусков рассказал, что медики работают на грани физического истощения, кроме того, некоторые из них тоже заразились, а часть находится в самоизоляции. Об этом пишет Latvijas avīze.

Персонал больницы регулярно тестируется на вирус. По словам Мускова, каждый случай, когда заболевает медик, изучается, чтобы установить путь заражения, и оказывается, что треть заболела на работе, что, возможно, связано с невнимательностью.

Прошло уже больше месяца с тех пор, как в больницу доставляют больных с коронавирусом. Медики психологически устали, возможно, они невнимательны, надевая и снимая средства защиты.

"Если не дать медикам передышку хотя бы на неделю или две, невозможно будет возобновить плановое лечение пациентов, как это уже разрешил Минздрав", - предупредил Мусков.