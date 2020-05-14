Чт, 14.05.2020
Кризис показал, что в стране есть социально незащищенные люди, многие работники не могут квалифицироваться для получения пособий за простой, потому что за них не платили налоги. Это несправедливо. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

airBaltic надеется в ближайшее время возобновить некоторые полеты

Пассажир аэропорта "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Получившая разрешение правительства Литвы возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин латвийская авиакомпания airBaltic надеется начать их в ближайшее время.

"airBaltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы airBaltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, еще нужно получить разрешения разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией комментарии.

airBaltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно будет начать международные полеты из Риги.

В среду Кабинет министров Литвы утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic прекратила все полеты из стран Балтии 17 марта.

Галерея: Самолеты airBaltic в простое

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывают для своих жителей свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ