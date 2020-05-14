airBaltic надеется в ближайшее время возобновить некоторые полеты

Получившая разрешение правительства Литвы возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин латвийская авиакомпания airBaltic надеется начать их в ближайшее время.
"airBaltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы airBaltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, еще нужно получить разрешения разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией комментарии.
airBaltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно будет начать международные полеты из Риги.
В среду Кабинет министров Литвы утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.
Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic прекратила все полеты из стран Балтии 17 марта.
Галерея: Самолеты airBaltic в простое
С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывают для своих жителей свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.
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