airBaltic надеется в ближайшее время возобновить некоторые полеты

"airBaltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы airBaltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, еще нужно получить разрешения разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией комментарии.

airBaltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно будет начать международные полеты из Риги.

В среду Кабинет министров Литвы утвердил просьбу компании и разрешил со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic прекратила все полеты из стран Балтии 17 марта.

Галерея: Самолеты airBaltic в простое

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывают для своих жителей свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.