Чт, 14.05.2020
В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации. Янис Сартс, директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Кухня
  • Когда обычного хлеба уже мало: теперь люди пекут "лягушек". Смотрите, что из этого выходит!

Фото ⟩ Когда обычного хлеба уже мало: теперь люди пекут "лягушек". Смотрите, что из этого выходит!

ФОТО: https://twitter.com/tikatikacosplay

Традиционная выпечка за время карантина и самоизоляции наскучила людям: пришло время экспериментов. Пользователи соцсетей начали соревноваться в том, кому лучше удастся испечь "хлебную лягушку". 

Например, пользователь Twitter tika опубликовала снимки своих кулинарных шедевров, собрав почти 380 тысяч лайков.

Комментаторы не стали молчать, решившись показать, что вышло у них.

У одного пользователя получилась целая семья лягушек:

Другие же не всегда узнаваемы, но от этого не менее милые: 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ