Фото ⟩ Когда обычного хлеба уже мало: теперь люди пекут "лягушек". Смотрите, что из этого выходит!

Традиционная выпечка за время карантина и самоизоляции наскучила людям: пришло время экспериментов. Пользователи соцсетей начали соревноваться в том, кому лучше удастся испечь "хлебную лягушку".
Например, пользователь Twitter tika опубликовала снимки своих кулинарных шедевров, собрав почти 380 тысяч лайков.
I made frog bread today and SEROTONIN IS H E R E pic.twitter.com/kfPJ9MoCr5— tika (@tikatikacosplay) May 5, 2020
Комментаторы не стали молчать, решившись показать, что вышло у них.
У одного пользователя получилась целая семья лягушек:
frog bread was a success good god i bet you all wish you were me right now pic.twitter.com/2GvtG7k9m0— Miley Highrus (@hannahbongtanna) May 6, 2020
Другие же не всегда узнаваемы, но от этого не менее милые:
@SeamusBlackley not sourdough but still yeast... frog bread🐸 pic.twitter.com/NgIxb4DgvC— Lisa Jean🐸 (@cloudforestfrog) May 6, 2020
HOW DID YOURS COME OUT SO GOOD HAHA MINES A DEMON pic.twitter.com/FhMdevskJ5— Jones BBQ & Foot massage (@theteasnotcold) May 6, 2020
Okay guys I did it! pic.twitter.com/iWc7KbEzfi— 🍰🍬🍭 (@BurningxMandala) May 6, 2020
frog bread gang!!! pic.twitter.com/EHs8g30mX1— natalie’s mistakes (@tangellalora) May 5, 2020
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