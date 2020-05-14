Covid-19 у соседей: в Эстонии одна смерть, в Литве шесть новых случаев заражения

Эстония

За последние сутки в Эстонии короновирус вновь унес жизнь человека (85-летняя женщина, которая умерла у себя дома), в общей сложности скончались 62 человека с Covid-19.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1044 первичных тестов, позитивными оказались семь из них.

По состоянию на утро четверга 14 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 44 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 284 человека, завершены 294 случая заболевания.

909 человек признаны здоровыми. С начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 62 человека.

Литва

В Литве за сутки подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее их число возросло до 1511.

Сейчас коронавирусом все еще больны 517 человек, 934 человека считаются выздоровевшими. В изоляции находится 260 человек.

Умерли в Литве от коронавируса 54 человек, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

В лабораториях страны за сутки проверено 7989 проб, общее число проверенных проб составляет 208 253.

Напомним, с 15 мая Латвия, Литва и Эстония отменяют ограничения на перемещение своих жителей через границы стран Балтии. В дальнейшем без ограничений по ним смогут перемещаться жители стран Балтии и лица, имеющие право на пребывание в них, если они последние 14 дней не находились за пределами стран Балтии, им не предписана самоизоляция в связи с заражением Covid-19 или статусом контактного лица больного Covid-19, а также они не имеют признаков инфекций дыхательных путей.