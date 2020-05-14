Фото ⟩ Таллинн - Хельсинки. После открытия границ эстонцы устремились в Финляндию

Начиная с четверга, 14 мая, частично восстанавливаются пассажирские морские перевозки между Таллинном и Хельсинки. В то же время на паромы допускаются только лица, отправляющиеся за границу по работе или по другим неотложным причинам. Rus.Postimees рассказывает и показывает, как это выглядит.
По словам руководителя отдела по обслуживанию пассажиров Таллиннского порта Ингрид Березин, в пассажирском терминале были предприняты все меры безопасности, а в последние недели велась тесная работа с портом Хельсинки, судоходными компаниями и различными ведомствами.
В течение месяца на судах разрешена только половинная загрузка, чтобы увеличить дистанцию между пассажирами во время поездки.
На борту, в терминалах, магазинах и пунктах общественного питания на паромах действуют требования гигиены и социальной дистанции.
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Прибывающим в Таллинн пассажирам предоставляется возможность добровольно сдать тест на коронавирус.
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