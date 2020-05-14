Фото ⟩ Таллинн - Хельсинки. После открытия границ эстонцы устремились в Финляндию

Начиная с четверга, 14 мая, частично восстанавливаются пассажирские морские перевозки между Таллинном и Хельсинки. В то же время на паромы допускаются только лица, отправляющиеся за границу по работе или по другим неотложным причинам. Rus.Postimees рассказывает и показывает, как это выглядит.