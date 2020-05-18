Чтобы предотвратить распространение Covid-19, крупные города Азербайджана все еще находятся в карантине. Если человек хочет выйти из дома, он должен отправить SMS-сообщение с персональным кодом и изложить причину такой необходимости. Затем правительство оценивает запрос, после чего отправляет SMS-разрешение на свободное передвижение на 2-3 часа. О нынешней ситуации в Азербайджане и в Кавказском регионе, а также о будущих перспективах Азербайджана в программе "Мир в кармане" рассказал директор и соучредитель аналитического центра Топчибашева Русиф Гусейнов.

- Не могли бы вы описать нынешнюю ситуацию с пандемией Covid-19 в Азербайджане? Являются ли принятые правительством меры для борьбы с вирусом достаточными?

- 10 мая в Азербайджане было 2519 случаев инфицирования, 32 из которых закончились летальным исходом. Согласно официальной статистике, на данный момент проверку прошли около 200 000 человек. О первом случае заражения в Азербайджане стало известно 28 февраля, но за день до этого был создан оперативный правительственный штаб по борьбе с вирусом. Это потому, что уже в то время южный сосед Азербайджана Иран стал региональным эпицентром Covid-19. Совсем скоро между двумя государствами было прервано воздушное сообщение. В начале марта свою деятельность прекратили образовательные учреждения, и примерно спустя две недели страна закрыла границы. 21 марта правительство объявило карантин, приказав людям оставаться дома. Однако в начале апреля наше правительство внедрило новый механизм, который помогает обеспечить соблюдение этих ограничений: теперь, чтобы обычные жители могли выйти из дома, им необходимо получить SMS-разрешение.

То есть если человек хочет покинуть свое место жительства, он должен отправить текстовое сообщение в соответствующие органы, в котором необходимо указать причину такого желания и персональный код.

Людей без такого разрешения штрафуют. 4 мая ограничительные меры были частично ослаблены. По всей стране (за исключением крупных городов, где эти ограничения будут действовать как минимум до конца мая), людям было разрешено покинуть свои дома и начать нормализацию жизни.

Легко ли получить это SMS-разрешение или для возможности покинуть свое место жительства у человека должна быть очень веская причина?

Есть несколько причин, по которым можно покинуть место жительства. Например, получение медицинской помощи, покупка продуктов, смерть родственника. Разрешение дает тебе 2-3 часа, чтобы справиться со своими делами. Однако я думаю, что мы должны быть осторожными и держать границы закрытыми. Это связано с тем, что трое наших соседей - Россия, Иран и Турция - входят в десятку стран с наибольшим количеством случаев в мире.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Какая ситуация в Грузии и Армении?

Там были введены такие же ограничительные меры, как и во всем мире. Грузия и Армения, в отличие от Азербайджана, объявили чрезвычайное положение. Плюс Грузия ввела комендантский час и некоторые другие радикальные краткосрочные решения. Например, в этой стране был введен запрет на пользование личного автомобиля. Однако в случае с Грузией можно наблюдать определенные противоречия, поскольку Православная Церковь продолжала проводить различные мероприятия, в том числе празднование Пасхи. В свою очередь в Армении самое большое количество инфекций в регионе Южного Кавказа (более 3000). Случаи заражения также были зафиксированы в армянской армии. Поэтому министр обороны Армении решил больше не публиковать данные, связанные с Covid-19. Ситуация в Армении в целом выглядит довольно тревожной, так как несколько медицинских работников заявили, что число инфицированных людей в стране может удваиваться каждые 15 дней. К концу июня могут быть заражены более 10 000 человек.

Можем ли мы объяснить этот феномен тем, что правительство Армении допустило серьезные ошибки?

Я пытался следить за армянской прессой и заметил, что общественность часто критикует правительство за неэффективные решения по борьбе с инфекцией. Честно говоря, я не знаю, как ситуация вышла из-под контроля, но многие говорят, что рост инфекций можно было наблюдать после некоторых религиозных церемоний.

Значит, полиция патрулирует улицы во всех трех странах Южного Кавказа?

Да, полиция патрулирует улицы и проверяет граждан, требует предъявить разрешения и выясняет причины, по которым человек покинул место жительства. В то же время в Азербайджане и Грузии установлены контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из городов и провинций.

Вы упомянули, что в Армении и Грузии чрезвычайное положение было объявлено, а вот в Азербайджане - нет. Однако, если полиция патрулирует улицы, в чем разница между ЧС и не ЧС?

Ситуация более или менее похожа. Происходящее можно назвать карантином или любым другим словом, но режим довольно строг. В этом контексте необходимо учитывать менталитет Юга (Кавказа). Здесь людям нравится собираться вместе, а не сидеть в изоляции. Вот почему необходимы строгие меры контроля - штрафы, а иногда и аресты. Например, несколько дней назад была вновь открыта система Бакинского метрополитена, но пассажиры метро обязуются носить маски. Вчера я прочитал в новостях, что арестовали одного пассажира, который не был в маске.

Если говорить об экономике Азербайджана, я думаю, что вирус оказал на нее большое влияние. О каком ущербе может идти речь?

Азербайджан, как и многие другие страны мира, сталкивается с экономическими проблемами из-за введенных ограничений.

Наша экономика зависит от экспорта нефти, и сейчас мы наблюдаем резкое падение цен на нефть. Многие отрасли в мире зашли в тупик, в результате чего спрос со стороны основных импортеров (например, Китая) этого продукта упал.

В 2020 году в национальном бюджете Азербайджана было запланировано, что цена на нефть составит примерно 55 долларов за баррель. Сейчас нефть марки Brent на международном рынке продается менее чем за 30 долларов. Эти обстоятельства создают большой дефицит в бюджете. Тем не менее правительство кажется спокойным и уверенным в экономике страны. Вполне вероятно, что оно полагается на деньги "нефтяного фонда", отведенные ранее на черные дни. Например, Национальный центральный банк тратит огромные суммы на стабилизацию нашего обменного курса, в отличие от Грузии и Армении, где ценность национальной валюты упала. По оценкам Министерства экономики, Азербайджан теряет около 90 миллионов долларов в день. Коронавирус оставляет за собой не только армию безработным, но и проблемы местным предприятиям.

На сегодняшний день правительство приняло ряд программ национальной поддержки с общим бюджетом в 2,5 миллиарда манат или 1,5 миллиарда долларов. Они предназначены для помощи предпринимателям и безработным во время пандемии. Государство обязалось выплатить часть заработной платы сотрудникам компаний простаивающих отраслей. Также государство будет покрывать плату за обучение студентам, принадлежащих к социально незащищенным группам.

Предполагаете ли вы, что Covid-19 может изменить внутреннюю политику Азербайджана? Каким может быть влияние пандемии на позиции вашего президента Ильхама Алиева?

Я думаю, что роль правительства была усилена во многих странах мира, переживающих пандемию. Это повлияет на общую политическую ситуацию. Азербайджан с его президентской системой не является исключением. Пока происходят массовые аресты должностных лиц среднего и высшего звена. Хотя эти аресты начались еще в начале года, в последние недели они значительно участились. Их обвиняют в коррупции, взяточничестве и растрате. Это может быть и частью внутренних "разборок" правящей элиты, но ясно, что позиция президента Ильхама Алиева усиливается.

В настоящее время в Азербайджане происходит смена поколений. На место "старой гвардии" c советским менталитетом приходят молодые технократы, получавшие образование на Западе. Я думаю, что это определенно изменит общественно-политическую систему Азербайджана и приведет к большим переменам.

Не могли бы вы немного рассказать о нагорно-карабахском конфликте? Думаете ли вы, что пандемия может внести в него какие-либо перемены?

Оккупация Нагорного Карабаха продолжается уже 28 лет. Мы в Азербайджане хотели бы помочь азербайджанцам, проживающим в Нагорном Карабахе. Тысячи из них нуждаются в нормальных государственных структурах для оказания медицинской и экономической помощи. Контролирующий Карабах режим в этот период даже проводил президентские и парламентские выборы, что только увеличило риск заболевания для тысячи людей. Президентские выборы проходили в два тура. Вы можете себе представить? Возможно, таким образом сепаратисты пытались узаконить себя, но были осуждены не только Азербайджаном, но и другими странами и международными организациями. Такие действия не помогут разрешить этот конфликт. Наоборот, это только усугубляет ситуацию и усиливает недоверие между сторонами.

ФОТО: SIPA/Scanpix

А что насчет международных отношений Азербайджана? Например, могут ли быть какие-то изменения в ваших отношениях с Россией или Ираном?

Азербайджан уже с 1990-х годов проводит политику балансирования. Он стремится поддерживать хорошие отношения со всеми региональными и международными игроками.

Со временем эта политика была "отполирована" до такой степени, что Азербайджан стал пытаться дистанцироваться от международных конфликтов, а также от интеграционных проектов (как на Западе, так и на Востоке).

Прежде чем перейти к азербайджано-иранским отношениям, я хотел бы отметить, что в контексте коронавируса наша страна пыталась сыграть ведущую роль в координации борьбы с эпидемией. Мы инициировали два саммита. Это еще раз говорит о том, что страна продолжит сопротивляться интеграционным проектам.

Несмотря на то, что на Иран всегда оказывали сильное давление, Азербайджан никогда не хотел быть государством, которое могло бы атаковать соседа. Хотя во многих СМИ часто появляются всевозможные спекуляции на эту тему. Во время коронавируса Азербайджан оказал финансовую помощь Ирану и отправил медицинское оборудование. Правительство понимает, что Иран всегда будет нашим соседом. Поэтому было бы не очень правильно злить эту великую страну с ее богатой историей и традициями. Я не думаю, что мы вступим в какую-либо коалицию против Ирана даже после того, как вирус будет побежден.

То же самое можно сказать и о России. Скорее всего, Азербайджан не будет сильно интегрирован в западные институты. В то же самое время в нашу повестку дня не входит присоединение к любому российскому интеграционному проекту. Равное дистанцирование от всех основных держав будет еще некоторое время оставаться краеугольным камнем нашей внешней политики.

Чему Азербайджан научился за время кризиса?

Очень хороший вопрос! В более широкий контекст, безусловно, входит резкое падение цен на нефть. Увольнения и проблемы для компаний происходят повсюду, но дополнительная проблема для Азербайджана заключается в том, что его экономика в значительной степени основана на доходах от экспорта нефти. Эта ситуация делает его очень чувствительным ко многим глобальным процессам и спросу на нефть. В настоящее время кажется, что спрос на нефть будет продолжать снижаться, и наша страна должна подумать о диверсификации экономики.

ФОТО: Reuters / Scanpix