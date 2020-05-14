ВИДЕО ⟩ Житель Эстонии заснял медвежат во дворе своего дома

Эстонский охотничий клуб (EJS) 13 мая поделился видео, которое им на сайт отправил очевидец из Ляэне-Вирумаа. На кадрах два маленький медвежонка бегают по жилым дворам и дорогам населенного пункта, пишет Limon.ee.
Любопытные малыши осматривали окрестности в деревне Ласила в Ляэне-Вирумаа.
К слову, на прошлой неделе сообщения о двух медвежатах, которые в этих краях разгуливают без матери, уже поступали в Департамент окружающей среды.
По словам очевидца, медвежата двигались парой, а матери рядом видно не было, пишет портал со ссылкой на Elu24.
"Это могут быть те же медвежата, которых недавно видели в округе", - пишет ESJ. И напоминает, если вы заметили подозрительных или больных диких животных, сообщите эту информацию по телефону 1313.
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