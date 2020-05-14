ВИДЕО ⟩ Житель Эстонии заснял медвежат во дворе своего дома

Любопытные малыши осматривали окрестности в деревне Ласила в Ляэне-Вирумаа.

К слову, на прошлой неделе сообщения о двух медвежатах, которые в этих краях разгуливают без матери, уже поступали в Департамент окружающей среды.

По словам очевидца, медвежата двигались парой, а матери рядом видно не было, пишет портал со ссылкой на Elu24.

"Это могут быть те же медвежата, которых недавно видели в округе", - пишет ESJ. И напоминает, если вы заметили подозрительных или больных диких животных, сообщите эту информацию по телефону 1313.