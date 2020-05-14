Фото ⟩ Необычный вид в Пурвциемсе: сносят торговые будки закрывшегося рынка

Пурвциемский рынок на углу улиц Дзелзавас и Стирну просуществовал четверть века - он работал с начала 90-х. Многие жители микрорайона вспоминают, что когда-то, ещё 10 лет назад, очереди на рынке были до дверей.

В последние годы количество посетителей сократилось - люди все чаще стали отдавать предпочтение супермаркетам.

После закрытия рынка сообщалось о том, что на месте рынка откроют супермаркет Maxima. Сейчас на ограждении вокруг территории Пурвциемский рынка висит сообщение о том, что с конца апреля там ведутся работы по благоустройству. Обещают, что территорию озеленят, а инфраструктуру - упорядочат.

Галерея: Демонтаж на территории Пурвциемского рыка