Фото ⟩ Необычный вид в Пурвциемсе: сносят торговые будки закрывшегося рынка

С 1 января этого года закрыт рижский Пурвциемский рынок по адресу Стирну, 25. Недавно на территории начался демонтаж торговых будок. На место событий отправился наш фотограф - запечатлеть ликвидацию того, что мы больше никогда не увидим.
Пурвциемский рынок на углу улиц Дзелзавас и Стирну просуществовал четверть века - он работал с начала 90-х. Многие жители микрорайона вспоминают, что когда-то, ещё 10 лет назад, очереди на рынке были до дверей.
В последние годы количество посетителей сократилось - люди все чаще стали отдавать предпочтение супермаркетам.
После закрытия рынка сообщалось о том, что на месте рынка откроют супермаркет Maxima. Сейчас на ограждении вокруг территории Пурвциемский рынка висит сообщение о том, что с конца апреля там ведутся работы по благоустройству. Обещают, что территорию озеленят, а инфраструктуру - упорядочат.
Галерея: Демонтаж на территории Пурвциемского рыка
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