Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили. Футболиста ударили по лицу и угрожали ему ножом

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Деле Алли стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Daily Mail.
В ночь на среду грабители ворвались в дом 24-летнего футболиста, который находится на севере Лондона. Деле Алли угрожали ножом и ударили в лицо. Преступники в блаклавах забрали ювелирные украшения и часы.
Позже в полиции сообщили, что футболист получил незначительные травмы лица и госпитализация не потребовалась. Кроме спортсмена в доме находились его брат, девушка и ещё двое друзей.
"Спасибо вам за сообщения. Ужасный опыт, но мы в порядке. Признателен всем за поддержку", - написал Алли в Twitter.
Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.— Dele (@dele_official) May 13, 2020
Сообщается, что дом футболиста оборудован системой видеонаблюдения и материалы переданы в полицию. Материалы переданы в полицию, которая проводит расследование. По подозрению в преступлении пока никто не задержан.
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