Дом игрока "Тоттенхэма" ограбили. Футболиста ударили по лицу и угрожали ему ножом

В ночь на среду грабители ворвались в дом 24-летнего футболиста, который находится на севере Лондона. Деле Алли угрожали ножом и ударили в лицо. Преступники в блаклавах забрали ювелирные украшения и часы.

Позже в полиции сообщили, что футболист получил незначительные травмы лица и госпитализация не потребовалась. Кроме спортсмена в доме находились его брат, девушка и ещё двое друзей.

"Спасибо вам за сообщения. Ужасный опыт, но мы в порядке. Признателен всем за поддержку", - написал Алли в Twitter.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

Сообщается, что дом футболиста оборудован системой видеонаблюдения и материалы переданы в полицию. Материалы переданы в полицию, которая проводит расследование. По подозрению в преступлении пока никто не задержан.