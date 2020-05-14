Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы. СМИ сообщают, что у него COVID-19

Отмечается, что состояние 57-летнего Нурмагомедова по-прежнему остаётся тяжёлым. Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт и ему сделали операцию на сердце.

"Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение", - цитирует Рабаданова "РБК-Спорт".

Телеграм-канал Baza утверждает, что Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу ещё 24 апреля, где у него диагностировали вирусную пневмонию. К началу мая состояние Нурмагомедова-старшего не улучшилось и Хабиб организовал коммерческий борт в Москву, куда он был доставлен 2 мая.

Сообщается, что в московской больнице у Абдулманапа обнаружили COVID-19, а 3 мая у него случился инсульт и его состояние резко ухудшилось.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", - цитирует Рабаданова телеграм-канал телеканала "360".

Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России. В сентябре 2019 года он был включён в Книгу рекордов России как воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо - 18.