Пт, 15.05.2020
Здесь нет работы, которую можно было бы потерять. Скорее было бы сюрпризом узнать, что кто-то получил работу, а не потерял ее Юрий, житель Пиедруи у границы с Беларусью

Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что поединок обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи не состоится этим летом.

Ранее Уайт выражал надежду, что бой можно будет провести летом, а для его организации будет подготовлена отдельная локация. Сообщалось, что UFC подал заявку на регистрацию товарных знаков "Остров боёв" (Fight Island) и "Остров боёв UFC" (UFC Fight Island).

Планы изменились и теперь по словам Уайта, можно рассчитывать на проведение боя в сентябре.

"Я разговаривал с Хабибом. Он сказал, что будет готов в сентябре. Знаю, что сам говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он всё же сказал, что сентябрь", - приводит слова Уайта Sportsnet.

Уайт также отметил, что к этому моменту наверняка останутся сложности с вылетом и прилётом в различные страны, поэтому поединок состоится на "Острове боёв", о местоположении которого глава UFC говорить отказался.

Напомним, что Джастин Гэтжи в своём последнем поединке досрочно победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе, а также получил право встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ