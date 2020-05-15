Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что поединок обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи не состоится этим летом.
Ранее Уайт выражал надежду, что бой можно будет провести летом, а для его организации будет подготовлена отдельная локация. Сообщалось, что UFC подал заявку на регистрацию товарных знаков "Остров боёв" (Fight Island) и "Остров боёв UFC" (UFC Fight Island).
Планы изменились и теперь по словам Уайта, можно рассчитывать на проведение боя в сентябре.
"Я разговаривал с Хабибом. Он сказал, что будет готов в сентябре. Знаю, что сам говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он всё же сказал, что сентябрь", - приводит слова Уайта Sportsnet.
Уайт также отметил, что к этому моменту наверняка останутся сложности с вылетом и прилётом в различные страны, поэтому поединок состоится на "Острове боёв", о местоположении которого глава UFC говорить отказался.
Напомним, что Джастин Гэтжи в своём последнем поединке досрочно победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе, а также получил право встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.
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