Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом

"Я разговаривал с Хабибом. Он сказал, что будет готов в сентябре. Знаю, что сам говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он всё же сказал, что сентябрь", - приводит слова Уайта Sportsnet.