Фото ⟩ Ровно год назад: Как проходила Ночь музеев

В 2019 году мероприятие радовало не только интересной программой, но и по-настоящему летней погодой.

Но есть способ не нарушить традицию Ночи музеев и посетить лучшие объекты со всего мира виртуально.

Лувр

Знаменитый Лувр - самый зрелищный художественный музей в мире, который ежегодно посещают около десяти миллионов человек. Во время пандемии Covid-19 он продолжает работать, но посетителям рекомендуется приобрести билет онлайн, прежде чем идти в музей, чтобы гарантировать вход. Руководство музея также попросило посетителей дистанцироваться от других людей, включая сотрудников.

Лувр предлагает три виртуальных тура: египетские реликвии, галерея Аполлона и остатки исторического защитного рва Лувра.

Музей Ватикана

Поскольку Ватикан расположен в регионе, особенно пострадавшем от Covid-19, он временно закрыт для посетителей. Тем не менее, можно посетить несколько музеев Ватикана виртуально, в том числе детально и детально изучить прекрасные росписи потолка Сикстинской капеллы.

Эрмитаж

В Санкт-Петербурге можно осмотреть Эрмитаж не выходя из дома. Открытый в 1852 году, музей является вторым по величине в мире и обладает впечатляющей коллекцией произведений искусства.

Третьяковская галерея в Москве

Вы также можете виртуально посетить Третьяковскую галерею в Москве, где находится одна из крупнейших российских художественных галерей в мире.

Национальный музей естествознания

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне предлагает широкий спектр виртуальных туров, как через постоянную экспозицию, так и через текущие выставки.

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке

Музей Гуггенхайма демонстрирует современное и постмодернистское искусство. Онлайн коллекция из более 1700 произведений искусства, в которых участвуют 625 художников. Это почти четверть всей коллекции музея!

Музей Метрополитен

Любителям искусства и моды понравятся виртуальные коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В настоящее время в моде гранд Коко Шанель и Кристиан Диор, а также несколько тематических художественных выставок.

Музеи в Латвии

Музеи в Латвии также предлагают различные возможности для удаленного доступа к своим экспонатам.

"Золотой фонд" искусства Латвии можно найти в среде Google Cultural Institute. Другие виртуальные туры: