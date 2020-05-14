ФОТО: Пресс-фото

С приближением летнего сезона все больше людей хотят заботиться как о своей физической форме, так и об эмоциональном состоянии. В красивом, полном спокойствия оздоровительном центре “Vitalitātes akadēmija”, который находится в Айзпутском крае, до окончания карантина эти желания можно осуществить по особо привлекательной цене.

Директор по продажам “Vitalitātes akadēmija” Инесе Шведа подчеркивает, что центр отдыха открыт и продолжает работу, несмотря на обьявленный в стране режим чрезвычайной ситуации, соблюдая все эпидемиологические указания, чтобы ответственно позаботиться о здоровье и благополучии гостей.

“Vitalitātes akadēmija” предлагает разнообразные программы, которые каждый может выбрать в соответствии со своими желаниями и количеством дней, которые отдыхающий хочет посвятить улучшению своего самочувствия и качества жизни.

Основная программа, а именно - программа корекции веса, предназначена для людей, которые хотят обрести отличную фигуру, сбросить лишние килограммы и улучшить свой внешний вид. Важную роль в этой программе играют разнообразные физические нагрузки, сбалансированное питание и всевозможные процедуры для лица и тела. Эту программу можно резервировать на период от трех дней до 28 дней.

ФОТО: Пресс-фото

Если есть возможность посвятить уходу за телом 7 дней, то наиболее подходящей будет экспресс-программа. В течение недели гость будет получать массаж лица и тела, наслаждаться процедурами обертывания, полным пилингом всего тела, посещать гидромассаж, занятия водной аэробикой, скандинавской ходьбой, а также ему будут предложены различные процедуры для лица, во время которых используется косметика только очень выского качества, например, CELLCOSMET, Pevonia, SOTHYS и Norden.

Поскольку в связи с пандемией в мире многие люди были вынуждены изменить свои повседневные привычки и режим дня, что вызвало дополнительный стресс и переживания, были созданы две новые программы - программа антистресс, которая длится 10 или 20 дней (в зависимости от выбора клиента) и программа релакс, продолжительность которой 7, 14 или 21 день. Находясь на этих программах, гости смогут насладиться отдыхом и получить полный релакс, посещая сеансы массажа лица и тела, винные, медовые и янтарные ритуалы, молочные ванны, джакузи с аромотерапией, бассейн, баню и занятия на аппарате гипокси-гиперокси терапии и также прогулки по свежему воздуху на территоиии в 200 га.

ФОТО: Пресс-фото

Новинкой также является программа “Серебряный возраст”, предназначенная для людей старше 65 лет, которая ведётся под контролем врача.

Инесе Шведа подчеркивает, что у всех программ имеются общие правила, которые необходимо соблюдать каждому гостю. Во-первых, во время программы запрещено покидать територию оздоровительного центра, соблюдая режим изоляции; во-вторых, участникам программы обеспечивается сбалансированное, низкокалорийное питание, поэтому в течение дня гость потребляет не более 1200 ккал (это касается программ коррекции веса, а если вы приезжаете на программы Релакс, Антистресс и Серебряный возраст то количество калорий рассчитывается индивидуально) однако во время физической нагрузки и массажей тратится как минимум 4000 ккал, что способствует снижению веса: в-третьих, отправляясь в “Vitalitātes akadēmija”, гостю необходимо не только сдать анализ крови, но и показать отрицательный анализ на Covid-19 в связи с ситуацией в стране - для обеспечения безопасного отдыха как гостям, так и персоналу, который в свою очередь так же регулярно сдаёт анализ на Covid-19. В кризисной ситуации строго соблюдаются правила безопасности во время различных спортивных занятий, например, если до чрезвычайной ситуации на занятиях по акаааэробике могли одновременно находиться до 15 человек, то на данный момент максимальное количество участников в бассейне ограничено до 6, чтобы соблюдать дистанцию 2 метра друг от друга.

ФОТО: Пресс-фото

“Только в случае, если гость соблюдает эти правила и посещает полностью все предназначенные для него процедуры и занятия, мы можем гарантировать результат”, - делает акцент директор по продажам Инесе Шведа.

Несмотря на то, что каждая из программ достаточно интенсивна и полна различных физических активностей и процедур, у гостей есть возможность и время насладиться полной спокойствия природой, ведь центр отдыха имеет площадь 200 гектаров. “На нашей территории имеются леса, озера, обитают олени, овцы, есть собственная конюшня, поэтому гости могут насладиться прогулками по берегам озера, отправиться на рыбалку, посетить нашу ферму, где мы выращиваем много продуктов, которые и используем в приготовлении блюд для наших гостей”, - гордится представитель оздоровительного центра.

До 9 июня имеется возможность зарезервировать посещение “Vitalitātes akadēmija” по особо выгодным ценам. Цена основной программы на один день составляет всего 90 евро - одноместное размещение, 70 евро - двухместное размещение и 60 евро - трехместное размещение. Экспресс программа длительностью в 7 дней, в свою очередь, обойдется в 1200 евро, или 171 евро за один день. Релакс программа 7 дней - 1000 евро, Антистресс программа 10 дней - 1400 евро, Серебряный возраст 10 дней - 1200 евро. Важно отметить, что в эту цену входит все - жилье, питание 5 раз в день, все физические активности, массажи, водные процедуры, сауна и бассейн, а также возможности отдыха на природе на территории центра.

Инесе Шведа отмечает, что во время этого особо выгодного предложения клиенты получат еще один дополнительный бонус, а именно - если ранее цена программы менялась в зависимости от категории номера, в котором желает обосноваться гость, то сейчас цена одинаковая вне зависимости от выбора места проживания. При резервации любой из программ гость получит по возможности самый лучший номер, который доступен в желаемые даты. “Vitalitātes akadēmija” обеспечивает размещение гостей как в более простых экономичных номерах, так и в номерах с повышенным уровнем комфорта, поэтому чем быстрее будет сделана резервация, тем выше шанс за ту же самую цену насладиться отдыхом в более просторных и лучше обустроенных номерах.

Чтобы полюбить себя снова, отдохнуть душой и телом - резервируйте отдых в прекрасном мире “Vitalitātes akadēmija”: