Даяна Ястремская - героиня мультфильма, певица, борец с Covid-19 и вторая ракетка Украины

В своём юном возрасте Даяна уже является второй ракеткой Украины и входит в топ-25 теннисисток планеты.

"Моя цель сейчас - улучшить себя на корте и за его пределами, быть более дисциплинированной, войти в топ-20 мирового рейтинга и выиграть турнир Большого шлема", - цитирует Даяну Tennis World USA.

Нет практически никаких сомнений в том, что вскоре девушка реализует свою мечту. Украинка к 20 годам победила на трёх турнирах WTA в одиночном разряде, а также была финалисткой юниорского турнира Уимблдон-2016.

Девушка родилась 15 мая 2000 года в Одессе, а в теннис в возрасте пяти лет её привёл дедушка. Два года спустя Даяна выиграла свой первый детский титул, а ещё через пять лет стала чемпионкой Украины среди детей в возрасте до 12 лет.

Связь девушки с Одессой очень сильна. Ястремская в данный момент находится в своём родном городе и недавно организовала доставку продуктовых наборов жителям Одессы, которые нуждаются в поддержке во время карантина - людям преклонного возраста, с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Во время карантина теннисистка раскрылась и с творческой стороны. Даяна выпустила одноминутный мультфильм о коронавирусе, чтобы привлечь внимание к борьбе с пандемией.

"Весь проект занял восемь дней. Мы работали быстро, так как очень важно, чтобы этот проект был актуальным. Люди должны понимать, насколько опасен этот вирус", - цитирует Ястремскую пресс-служба Тура.

На этом Даяна решила не останавливаться и пошла ещё дальше, выпустив свою дебютную песню "Тысячи меня". Всю прибыль от продажи трека Ястремская направит в свой благотворительный фонд.

"Когда-то мне казалось, что петь - это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы", - написала Даяна в Instagram.

Таким образом, многогранная теннисистка за время карантина несколько раз раскрылась с новой стороны. Ещё один плюс, который обеспечит Даяне большое будущее, - внешность. Украинка уже сейчас участвует в съёмках для глянцевых журналов и делится со своими подписчиками красивыми фото из жизни вне теннисного корта.