Возможность учиться на госязыке в детсадах: Сейм принял окончательное решение

В четверг, 14 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым все муниципальные дошкольные образовательные учреждения обязаны обеспечить доступность программы на государственном языке. С 1 сентября 2021 года.
Лидер политического объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс указал, что благодаря поправкам в стране не будет ситуаций, когда в муниципальных садах образовательные программы доступны только на русском языке.
Šodien liela uzvara ceļā uz saliedētu vienkopienas sabiedrību!— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) May 14, 2020
Saeima galīgajā lasījumā pieņem NA izstrādātos likumprojektus, kas nosaka, ka no 2021. gada 1. septembra pašvaldībām būs pienākums nodrošināt iespēju visos bērnudārzos mācīties valsts valodā. pic.twitter.com/QmbFqesfB5
Ранее одобренные парламентской комиссией по вопросам образования, культуры и науки поправки предусматривают, что образовательные учреждения, которые реализуют дошкольные программы, должны оказывать поддержку в изучении латышского языка тем детям, которым это необходимо - в том числе тем, чей родной язык не латышский.
Поправки к закону об образовании предусматривают, что впредь зарегистрироваться в очередь в детсад можно электронно.
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