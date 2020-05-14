Возможность учиться на госязыке в детсадах: Сейм принял окончательное решение

Лидер политического объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс указал, что благодаря поправкам в стране не будет ситуаций, когда в муниципальных садах образовательные программы доступны только на русском языке.

Šodien liela uzvara ceļā uz saliedētu vienkopienas sabiedrību!

Saeima galīgajā lasījumā pieņem NA izstrādātos likumprojektus, kas nosaka, ka no 2021. gada 1. septembra pašvaldībām būs pienākums nodrošināt iespēju visos bērnudārzos mācīties valsts valodā. pic.twitter.com/QmbFqesfB5 — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) May 14, 2020

Ранее одобренные парламентской комиссией по вопросам образования, культуры и науки поправки предусматривают, что образовательные учреждения, которые реализуют дошкольные программы, должны оказывать поддержку в изучении латышского языка тем детям, которым это необходимо - в том числе тем, чей родной язык не латышский.

Поправки к закону об образовании предусматривают, что впредь зарегистрироваться в очередь в детсад можно электронно.