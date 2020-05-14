Чт, 14.05.2020
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Возможность учиться на госязыке в детсадах: Сейм вынес окончательное решение

Детсадовцы на прогулке. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг, 14 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым все муниципальные дошкольные образовательные учреждения обязаны обеспечить доступность программы на государственном языке. С 1 сентября 2021 года. 

Лидер политического объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс указал, что благодаря поправкам в стране не будет ситуаций, когда в муниципальных садах образовательные программы доступны только на русском языке. 

Ранее одобренные парламентской комиссией по вопросам образования, культуры и науки поправки предусматривают, что образовательные учреждения, которые реализуют дошкольные программы, должны оказывать поддержку в изучении латышского языка тем детям, которым это необходимо - в том числе тем, чей родной язык не латышский. 

Поправки к закону об образовании предусматривают, что впредь встать в очередь в детсад можно электронно. 

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