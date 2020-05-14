Жителей Москвы начнут массово тестировать на антитела к Covid-19

У жителей Москвы с 15 мая будет возможность сдать бесплатные анализы на на антитела к Covid-19. Об этом объявил мэр столицы России Сергей Собянин.
Таким образом власти Москвы намерены выяснить, сколько людей уже переболели Covid-19, в том числе бессимптомно, а также у скольких выработался иммунитет.
"Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета – тестирование [скрининг] жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Тестирование будет осуществляться ИФА-методом [иммуноферментный анализ], который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM [маркер наличия коронавирусной инфекции] и IgG [маркер иммунитета к коронавирусной инфекции]", — цитирует Собянина телеканал "Дождь".
Собянин сообщил, что каждые несколько дней около 70 тысяч жителей Москвы будут получать приглашения на бесплатную сдачу анализа - отбор будет случайным. Приглашения вышлют на э-почту или телефон.
По состоянию на 14 мая, число зарегистрированных в России случаев Covid-19 составляет 252 245. В минувшие сутки зафиксировано 9974 случая, скончались 93 человека. Всего с момента начала эпидемии в России скончались 2305 пациентов с Covid-19.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!