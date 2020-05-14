Медуслуги восстановили. В больницах - огромные очереди

Об этом агентству LETA в Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Рижской Восточной клинической университетской больнице.

По словам председателя правления Рижской Восточной больницы Иманта Паэглитиса, возобновление услуг происходит постепенно, однако сейчас медицинскому учреждению приходится тратить много времени на дезинфекцию после каждого пациента и контроль потока людей, поэтому остается меньше времени на сами консультации.

"Если раньше мы могли провести четыре консультации в час, то теперь только две или три", - подчеркнул он.

По словам Паэглитиса, больничная инфраструктура не предусмотрена для контроля и организации потока пациентов, так что это доставляет сложности.

В то же время больница ввела обязательное требование для пациентов обязательно носить маски. В первую очередь Восточная больница будет принимать пациентов, визиты которых ранее были отменены.

По словам Паэглитиса, сейчас насчитывается примерно 6 000 таких пациентов.

Представитель больницы Страдиньша Янита Вейнберга заявила агентству LETA, что предстоит большой объем работы. Сначала больница будет принимать людей, чьи визиты были отложены в связи с ограничениями во время чрезвычайного положения. Речь идет о нескольких тысячах человек.

По словам Вейнберги, у больницы не возникает сложностей с выполнением необходимых мер предосторожности, однако это оказывает влияние на количество пациентов, которых медучреждение может принять за день.

Как известно, министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение, предусматривающее расширение доступности плановых медицинских услуг, в том числе обследований, трансплантации органов и стоматологических услуг при соблюдении строгих мер безопасности.