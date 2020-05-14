14 мая Covid-19 не был обнаружен Риге

В Даугавпилсе и Смилтенском крае добавилось по два новых новых пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По одному новому случаю зарегистрировано в Валмиере, Кекавском и Марупском краях, пишет LETA.

В Приекульском крае число заболевших увеличилось как минимум еще на три, в результате общее число инфицированных выросло до восьми. Касательно этого края число ранее заболевших не сообщалось, так как их было меньше пяти.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Даугавпилсский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии проведено 2029 анализов на Covid-19. Положительными оказались 11, госпитализированы три человека. На данный момент в стационарах лечение проходят 27 человек с Covid-19, у 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 118 человек, переболевших Covid-19. 627 человек уже выздоровели.

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 83 275 анализов.