"Я чувствовал только запах кофе": депутат Сейма, врач-кардиолог о том, как он болел Covid-19

"Я точно знаю, где заразился. Это произошло на моем втором рабочем месте - в больнице", - рассказал Скриде. Первым заболел его коллега, врач-кардиолог, с которым они делят кабинет.

"В больнице мы все время надеваем маски, и в кабинете не снимаем. Мы работаем вместе два дня, в течение многих часов. Несмотря на меры предосторожности, вирус прицепился", - рассказал депутат.

На рабочем месте в парламенте Скриде тщательно следил, чтобы средства дезинфекции рук были всегда доступны: он уверен, что гигиена действительно помогает.

"Важно то, сколько времени контактируешь с заболевшим. Если более 15 минут, несколько часов, тогда риск увеличивается", - рассказал парламентарий.

Скриде рассказал, что его коллега, который заболел первым, сначала думал, что просто простудился.

"Но я уже понял, что это Covid-19. Когда у коллеги уже были симптомы, я перестал куда-либо ходить. Когда у него подтвердилось, я сразу сдал анализы и они были положительными. Я медик, и врачи всегда знают возможные сценарии развития болезни. К счастью, все прошло в легкой форме", - рассказал Скриде.

У Скриде было мало симптомов - только потеря обоняния на четыре дня и усталость.

"Потеря обоняния характерна для этой инфекции. Я каждое утро проверял, чувствую ли запахи. Был только один запах, который я чувствовал - кофе. Я не могу это объяснить", - поделился кардиолог.

Скриде рассказал, что первый положительный результат теста на Covid-19 он получил 18 апреля. Отрицательный - только 13 мая, т. е он болел 25 дней.

"Мы не знаем, что определяет течение болезни - в одном случае форма легкая, в другом - тяжелая. Известно, что риски выше для людей в возрасте, тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или онкологические. Это не шутки", - сказал он.