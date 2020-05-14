Американский журнал: борьба маленькой и небогатой Латвии с Covid-19 удивила многих

В большой публикации, посвященной Латвии, Foreign Policy отмечает, что не очень богатая и маленькая Североевропейская страна в борьбе с пандемией удивила многих.

Журнал указывает, что Латвия выбрала единый и приземленный путь в борьбе с вирусом, основанный на уважении к науке. И этот подход, безусловно, работает.

В Латвии Covid-19 заболели менее 1000 человек, скончались лишь 19. Издание полагает, что в соседней Эстонии число заболевших в два раза больше, а умерших -в три.

Foreign Policy отмечает, что Латвии удалось удержать резкий рост числа новых случаев, и хвалит правительство, которое уже 12 марта объявило режим чрезвычайной ситуации - другие страны Европы тогда еще только оценивали обстановку.

Латвия установила умеренные ограничения для борьбы с распространением Covid-19, и такой подход принес хорошие результаты, полагает Foreign Policy. И

здание полагает, что эпидемия коронавируса принесла небывалое единство в разделенной по этнической принадлежности стране.

На достижения Латвии в борьбе с Covid-19 положительно повлияли небольшие масштабы страны и сравнительно малая заселенность. Но Латвии, пишет Foreign Policy, повезло, с учетом недостаточного финансирования системы здравоохранения и нехватки медперсонала.

Foreign Policy считает, что именно осознание недостатков системы здравоохранения позволило Латвии действовать быстро и решительно, благодаря чему страна избежала катастрофы.

Кроме того, правительство Латвии, следуя указаниям специалистов, показало уважительное отношения к научному и медицинскому сообществу.

Достижения Латвии в борьбе с Covid-19 Foreign Policy описывает так: правильные решения правильных людей в нужное время.