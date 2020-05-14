Карантин смягчили, а метро не открыли: в Киеве транспортный коллапс

В этом выпуске:

Карантин для гастарбайтеров: как в Москве решают проблему.

Почему официальные цифры по смертности от COVID-19 вызывают вопросы?

Транспортный коллапс в Киеве: в городе закрыто метро.

Авиакомпании в России и Украине просят о срочной помощи.

В Киеве ослабили карантин, но не открыли метро - город стоит в огромных пробках. Главная улица столицы Украины - Крещатик, восьмиполосовая магистраль, стоит в пробках. Мэр Киева Виталий Кличко попросил у правительства разрешения открыть метро, но пока этого не сделали. Во всем общественном транспорте Киева есть ограничения на передвижения пассажиров, например, спецпропуска.

Тем временем киевляне считают, что не надо открывать общественный транспорт для всех - жители вряд ли будут соблюдать ограничения.

Подробности смотрите в выпуске.

Видео: ГЛАВНОЕ | 14.05.20

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