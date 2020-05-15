Концертный зал "Дзинтари" пустует, а парковку использовать нельзя

"Гуляли по морю. Когда вернулись к машине, увидели "бусик" муниципальной полиции с включенными проблесковыми маячками. Подруга еще посмеялась, мол, я что-то нарушил. Мы дошли до машины, все было в порядке, поехали домой", - рассказал журналистам Bez Tabu Александр.

Позже мужчина получил неприятную новость. Оказывается, он оставил свой автомобиль в неположенном месте, получив за это штраф в размере 40 евро.

Очевидно, что полиция выписала штраф не только Александру, но и владельцам других автомобилей, которые в тот день были припаркованы рядом. При этом представители правопорядка не положили протоколы под "дворники" на лобовом стекле.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

В начале улицы Юрас, прямо напротив концертного зала "Дзинтари", установлен дорожный знак, согласно которому парковаться там запрещено всем, у кого нет специальных разрешений. Это логично - музыкант, который приезжает на выступление в концертный зал, не должен ездить по всей Юрмале в поисках свободного места для парковки.

Однако Александр, который не заметил запрещающий знак, признает свою вину и интересуется, почему во время пандемии, когда в Латвии были запрещены все публичные культурные мероприятия, не могли разрешить использование этих парковочных мест.

Представитель "Дзинтари" Мартиньш Пучка указывает, что "это всего лишь несколько мест". Кроме того, по его словам, концертный зал дорожные знаки не устанавливает.

Он также отметил, что на всей остальной территории за стояночные места платить не надо. Также в Юрмале есть много выходов к морю - не только у концертного зала.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

Представитель Юрмальской думы Эдгар Сарканис отметил, что сезон концертов не начнется, поэтому в ближайшее время запрещающий знак сменят на так называемый "зимний вариант". "Это означает, что на тех местах, где сейчас можно парковаться только с разрешением концертного зала, машину сможет оставить любой", - прокомментировал он.

Видео: Сюжет Bez Tabu (на латышском языке)