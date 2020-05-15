Covid-19 в Латвии: Восемь новых случаев заражения

В минувшие сутки в Латвии проведено 2156 анализов на Covid-19. Положительными оказались восемь, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В минувшие сутки госпитализированы пять человек. На данный момент в стационарах лечение проходит 28 человек с Covid-19, 25 - в состоянии средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 123 человека, переболевших Covid-19.
Pēdējās 24h veikti 2156 COVID-19 testi, pozitīvs 8 cilvēkiem. Latvijā kopā veikts 85 431 izmeklējums, saslimušas 970 personas un 627 izveseļojušās, 19 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 15, 2020
627 человек уже выздоровели.
Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 85 431 анализов.
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