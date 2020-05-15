Пт, 15.05.2020
Есть такое выражение "пошлем тебя в Магадан", вот мы живем в латвийском Магадане. Дальше уже не отошлют, дальше - Беларусь Юрий, житель поселка Пиедруя у границы с Беларусью

Covid-19 в Латвии: Восемь новых случаев заражения

ФОТО: AFP/SCANPIX

В минувшие сутки в Латвии проведено 2156 анализов на Covid-19. Положительными оказались восемь, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).  

В минувшие сутки госпитализированы пять человек. На данный момент в стационарах лечение проходит 28 человек с Covid-19, 25 - в состоянии средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 123 человека, переболевших Covid-19.

627 человек уже выздоровели. 

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 85 431 анализов. 

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