Covid-19 в Латвии: Восемь новых случаев заражения

В минувшие сутки госпитализированы пять человек. На данный момент в стационарах лечение проходит 28 человек с Covid-19, 25 - в состоянии средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 123 человека, переболевших Covid-19.

Pēdējās 24h veikti 2156 COVID-19 testi, pozitīvs 8 cilvēkiem. Latvijā kopā veikts 85 431 izmeklējums, saslimušas 970 personas un 627 izveseļojušās, 19 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 15, 2020

627 человек уже выздоровели.

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 85 431 анализов.