Израиль решил продавать марихуану в другие страны

Власти Израиля вынесли финальное решение по вопросу об экспорте медицинского каннабиса - теперь его разрешено продавать в другие страны. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Ожидается, что эта индустрия принесет стране сотни миллионов долларов дохода. Министр экономики Эли Коэн подписал соответствующий указ. Это решение кабинет министров одобрил еще в январе 2019 года, но с тех пор оно проходило через необходимое обсуждение в специальном комитете министерств финансов и здравоохранения.
Чиновники выработали всю необходимую документацию. Экспортерам каннабиса потребуется получить специальное разрешение от израильского Министерства здравоохранения на то, чтобы продавать его другим странам.
В Израиле есть по меньшей мере восемь компаний, которые занимаются выращиванием каннабиса — и еще несколько, занятых производством и продажей марихуаны. Известно, что часть из них уже сообщили о желании торговать с зарубежными покупателями.
В Израиле легализовано использование продуктов этого растения в медицинских целях и частично декриминализовано рекреационное употребление. Соответствующее решение власти вынесли в 2017 году.
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