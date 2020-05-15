Погоня и наркотики. Начато дело о кражах на латвийских автомойках

Во вторник, 12 мая, по подозрению в краже на автоматической автомойке задержаны два человека. До этого они уже несколько раз попадали в поле зрения полиции. Задержать подозреваемых удалось в течение часа после получения информации о преступлении.
В Видземском региональном управлении полиции рассказали, что во вторник, около 05:00 был получена информация, что с мойки самообслуживания на ул. Бривибас похищены деньги. Получив информацию, полиция установила, что подозреваемые передвигаются на автомобиле Saab. Спустя некоторое время машину заметили на дороге Гулбене - Балви.
Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требования полицейских.
К преследованию были привлечены дополнительные силы Рижского регионального управления полиции. Спустя некоторое время злоумышленников удалось остановить.
Ими оказались женщина 1996 года рождения и мужчина 1984 года рождения.
Полиция сообщает, что водитель управлял автомобилем, не имея водительских прав. Кроме того, у него изъяли вещества, возможно, наркотики. По предварительным данным, оба задержанных успели совершить уже пять аналогичных краж в Алуксне, Цесисе, Лимбажи, Мадоне и Гулбене. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения полиции. Ведется следствие.
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