Пт, 15.05.2020
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Погоня и наркотики. Начато дело о кражах на латвийских автомойках

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник, 12 мая, по подозрению в краже на автоматической автомойке задержаны два человека. До этого они уже несколько раз попадали в поле зрения полиции. Задержать подозреваемых удалось в течение часа после получения информации о преступлении. 

В Видземском региональном управлении полиции рассказали, что во вторник, около 05:00 был получена информация, что с мойки самообслуживания на ул. Бривибас похищены деньги. Получив информацию, полиция установила, что подозреваемые передвигаются на автомобиле Saab. Спустя некоторое время машину заметили на дороге Гулбене - Балви.

Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требования полицейских.

К преследованию были привлечены дополнительные силы Рижского регионального управления полиции. Спустя некоторое время злоумышленников удалось остановить.

Ими оказались женщина 1996 года рождения и мужчина 1984 года рождения.

Полиция сообщает, что водитель управлял автомобилем, не имея водительских прав. Кроме того, у него изъяли вещества, возможно, наркотики. По предварительным данным, оба задержанных успели совершить уже пять аналогичных краж в Алуксне, Цесисе, Лимбажи, Мадоне и Гулбене. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения полиции. Ведется следствие.

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