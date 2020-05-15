Covid-19 у соседей: в Литве плюс 12 случаев, в Эстонии еще одна смерть

Литва

За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523. Сейчас коронавирусом в Литве все еще больны 498 человек, 965 человек считаются выздоровевшими. В изоляции находятся 260 человек.

В Литве от коронавируса умерло 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

В лабораториях страны за сутки проверены 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 247.

Эстония

За последние сутки в Эстонии коронавирус унес жизнь еще одного человека - скончалась пожилая женщина. За сутки добавились восемь позитивных результатов тестирования на коронавирус. За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 975 первичных тестов на Covid-19.

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 42 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 287 человек, завершены 297 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели в Эстонии 1375 человек.

Напомним, теперь жители стран Балтии в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, могут путешествовать в эти государства и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.