От консервов и круп до веганских продуктов: как Covid-19 влияет на питание латвийцев

Интересно также, что люди приспосабливают возможности проведения своего досуга во время пандемии - объемы продаж настольных игр выросли на 20%

"Радует, что самые востребованные товары свидетельствуют о том, что люди придерживаются здорового и сбалансированного питания, несмотря на первоначальные опасения, что распространение вируса Covid-19 может повлиять на их привычки питания. Кроме того, с учетом текущей экономической ситуации мы хотим, чтобы люди продолжали питаться также полезно, не экономя на покупке качественных товаров. Поэтому мы приспосабливаемся к меняющимся условиям, снижаем цены на несколько тысяч товаров и предоставляем возможность по-прежнему готовить полноценную еду для всей семьи.

Также ЧС способствовала качественному и наполненному времяпрепровождению в кругу близких людей, посвящая время общему досугу, например, таким настольным играм, как Cirks, Saderēsim? и UNО, объемы продажи которых за последние два месяца выросли на 20%", - комментирует директор департамента по закупкам Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

Обобщение данных о наиболее востребованных продуктах в магазинах Maxima во время ЧС показало, что у покупателей популярны свежие фрукты и овощи, например, бананы, яблоки, апельсины, картофель, лук. Почти в каждой корзинке для покупок можно найти молочные продукты - востребованы среди покупателей творожные сырки Кārums, сметана и молоко, что свидетельствует о сбалансированном меню в домашних условиях.

Рост спроса наблюдается также на товары с более длительным сроком годности, например, муку, которую покупают в 2 раза больше, горох (81%) и макаронные изделия (70%), а также на различные фрукты - любители экзотических вкусов чаще покупают манго (в 2 раза больше), а ценители латышских вкусов дополняют рацион фруктами с косточками, например, сливами и виноградом - объемы их продажи выросли в полтора раза. Во время пандемии продолжает расти спрос и на веганские продукты - объем продажи веганских кондитерских изделий вырос более чем в 8 раз.

Во время ЧС не обойтись и без досуга, поэтому мы также обобщили данные по отдельным категориям промышленных товаров. Среди спортивных товаров в ТОП-3 самых покупаемых вошли гантели, коврики для йоги и гимнастики. В перечень самых востребованных товаров для гриля входят древесный уголь, горючие жидкости и шампуры. Среди инструментов для огорода наиболее популярны тяпки, лейки и агропленки, а для обустройства участка возле дома востребованы семена различных пряностей и овощных культур, луковичные растения и торфяные субстраты.