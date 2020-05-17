Cто лет назад общественность Великобритании шокировала новость о таинственном исчезновении танцовщицы Мейми Стюарт. Хотя преступник был уже практически в руках следователей, призвать его к ответственности, из-за нехватки доказательств, так и не удалось. Останки женщины были найдены более 40 лет спустя, а для захоронения тела Мейми потребовалось сто лет.

Подозрительная просьба

В марте 1920-го года владелец гостиницы Grosvenor в прибрежном городе Суонси (Уэльс) обратился в полицию. В тот момент еще ничего не предвещало, что это станет началом одной из самых сенсационных криминальных историй 1920-х годов. Предприниматель сообщил правоохранительным органам, что три месяца назад мужчина средних лет оставил в отеле свой кожаный чемодан и не вернулся.

Утерянная вещь была доставлена в полицейский участок. Когда чемодан открыли, в нем обнаружили Библию, крест, комплект для маникюра, пару женских туфель и два платья, порезанных на кусочки. Единственной подсказкой был лист бумаги с адресом в городе Сандерленд, на другом конце страны.

Это был адрес старого морского капитана Джеймса Стюарта, который жил вместе с женой Элеанор. Он тут же узнал платья и туфли из Grosvenor - вещи принадлежали его 26-летней дочери Мейми, которая совсем недавно переехала в Суонси.

Три месяца назад Мейми прислала телеграмму, в которой поздравляла отца и мать с Рождеством и звала навестить ее в Уэльсе.

Ответное письмо было возвращено родителям с пометкой, что по данному адресу больше никто не живет.

Мейми и раньше давала поводы для беспокойства - девушка, которая с детства мечтала о славе, ушла из дома в 15 лет, чтобы стать танцовщицей. Несмотря на столь ранний возраст, Мейми преуспела, и даже основала собственную танцевальную труппу, которая выступала по всей Великобритании. Девушка была очень самостоятельной - когда один организатор представления отказался платить ее труппе, она подала на него в суд.

В 1918 году 24-летняя Мейми вышла замуж за 39-летнего инженера Джорджа Шотта. Она бросила карьеру и сценическую жизнь - молодожены переехали в Уэльс и поселились в коттедже с видом на море.

В своих письмах Мейми жаловалась, что не слишком-то счастлива в браке. Ее мучил тот факт, что по соседству никто не жил, и она чувствовала себя отдаленной от окружающего мира. Правда, больше, чем изоляция, девушку пугали ​​изменения в поведении своего мужа - он надолго исчезал, а когда возвращался избивал ее.

"Если я перестану писать, пожалуйста, телеграфируйте миссис Хирн и спросите у нее обо мне. У Джорджа не все дома. Наверное, скоро уйду от него. Никакого смысла так жить", - писала в последнем своем письме к родителям Мейми.

Следователи нашли миссис Хирн. Подруга Мейми вспомнила, что однажды та взяла с нее обещание отыскать ее, если она исчезнет. Инспектор Уильям Дрейпер из Скотланд-Ярда был уверен, что муж Мейми Стюарт причастен к ее исчезновению.

Двойная жизнь

Одна из первых вещей, которую следователь узнал о подозреваемом - Мейми была не первой его женой. Первая супруга инженера жила поблизости - от ее дома до коттеджа было всего 15 минут пешком.

Оказалось, что Шоттон хотел наслаждаться жизнью с обеими женщинами, но скрывал это от них. Мэри (так звали первую жену Джорджа) не знала, что во время деловой поездки ее муж снова женился на молодой танцовщице, а Мейми, вероятно, не понимала, что ее муж регулярно проводит время у своей первой жены и их ребенка.

На допросе Шоттон неохотно признался, что действительно забыл чемодан в отеле, однако все остальное, по его словам, было ложью. Он заявил, что Мейми не является ему женой, а всего лишь любовницей, которую он, конечно же, не убивал. Джордж сказал, что расстался с молодой танцовщицей еще в начале декабря, когда уличил ее в неверности.

В качестве доказательства он предъявил письмо, которое Мейми якобы написала своему новому возлюбленному. Инспектор Дрейпер решил, что Шоттон на самом деле убил танцовщицу из ревности, но не хватало главного - тела женщины и улик, доказывающих его вину.

Хотя портрет пропавшей был разослан по всей стране, не нашлось никого, кто бы видел Мейми. В окрестностях коттеджа также не удалось найти ничего подозрительного. Тем не менее, в мае 1920 года Джорджа арестовали, обвинив в двоеженстве.

В суде мужчина настаивал, что на Мейми женился не он, а некий злоумышленник, выдававший себя за него. Не смотря на это, суд приговорил его к 18 месяцам каторги.

Мешок с костями

Расследование не исчезало с первых полос газет очень долгое время. Читатели присылали в редакции письма, в которых утверждали, что видели женщину в разных экзотических странах, но, конечно, никаких доказательств этого не было.

В ноябре 1961 года спелеологи обнаружили в заброшенной свинцовой шахте недалеко от Суонси мешок с человеческими костями. Рядом лежали разные мелочи - перламутровая пуговица, два золотых кольца, клочки одежды и череп с парой прилипших к скальпу волос.

Спелеологи немедленно обратились в полицию. Останки были доставлены в криминологическую лабораторию в Кардиффе, где эксперты выяснили, что некоторые кости разделены надвое, будто после смерти тело распилили на три части.

Сомнений не было - кости принадлежали женщине. По состоянию суставов эксперты пришли к выводу, что умершая была не моложе 24 лет и не старше 28 лет, а клочки одежды позволили определить, что она распрощалась с жизнью в 1920-х годах.

Сотрудники полиции сразу начали подозревать, что кости могли принадлежать Мейми Стюарт - рост, возраст и форма найденного черепа совпадали с приметами пропавшей женщины. Одно из колец было опознано старой подругой Мейми.

83-летний почтальон Бил Саймон рассказал, что в конце 1919-го года он встретил Джорджа Шотта, который волочил огромный мешок. При встрече он сильно испугался и отказался от помощи. Мужчина забросил его в свой в фургон и поехал в сторону поселка Бренди-Коув, где находилась шахта по добыче свинца.

У полиции не было никаких сомнений, что женщина, чьи кости находились в мешке, была убита. Шотт был объявлен в розыск. Его искал даже Интерпол. Британская полиция имела основания подозревать, что Джордж переехал в США. Однако спустя три недели поиск остановили, потому что на западе Англии была найдена могила Шотта. Он умер за три года до того, как спелеологи нашли останки Мейми.

Долгожданное умиротворение

В 2019 году история Мейми наконец-то закончилась благодаря одной из ее дальних родственниц - 75-летней Сьюзи Олднол из Оксфордшира. Пропавшая танцовщица была родной сестрой бабушки Сьюзи, поэтому она с детства знала о трагической судьбе Мейми.

Правда, родственники не рассказали ей важную деталь - останки Мейми Стюарт так и не были преданы земле.

Кости женщины хранились в Кардиффском университете, где их время от времени демонстрировали студентам.

"Я решила - нет, так все это оставлять нельзя", - в интервью BBC рассказала женщина. Она решила узнать о Мейми больше, но была удивлена обнаружив, что все документы следствия были уничтожены в результате террористической атаки ирландскими сепаратистами, а гостиница Grisvenor, где был найден чемодан подозреваемого, сгорела дотла.

В конце концов Олднол договорилась о получении костей из лаборатории и с помощью архивариуса нашла кладбище, где были похоронены родители Мейми. На похоронах танцовщицы в 2019 году присутствовали четыре человека.