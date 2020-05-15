Фото ⟩ Подписчики перепутали Валерию с Аллой Пугачевой

"Карантинолук. Зато можно не краситься", - подписала фотографию Валерия.

Она кокетливо поинтересовалась у подписчиков, как им кажется, действительно ли она под маской. Фолловеров не пришлось просить дважды. Люди стали оставлять свои оригинальные варианты.

"Я сначала подумала Пугачева", "На Аллу Борисовну похоже", - писали комментаторы.

Стоит сказать, что часть из них обратили внимание, что Валерия надела маску вверх тормашками и фиксатор для носа оказался на подбородке.

Впрочем большая часть людей в комментариях рассуждали о распространении вируса В России. Большая часть уверена, что маска не спасет, а следует соблюдать соблюдать самоизоляцию и правила предосторожности.