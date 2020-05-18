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Статистика страхового общества BALTA (PZU grupa) говорит: из года в год летом стремительно возрастает количество заявлений о возмещениях в связи с травмами детей. Именно поэтому BALTA в сотрудничестве с Государственной полицией, Дирекцией безопасности дорожного движения (ДБДД) и Centrs Dardedze приглашает родителей и детей школьного возраста вместе проверить знания о безопасности c помощью занимательного и образовательного теста. Все ответившие на вопросы смогут подать заявление о получении особого подарка – бесплатного страхования BALTA от несчастных случаев для детей на лето.

С помощью теста, который создали эксперты BALTA в сотрудничестве с учреждениями, ежедневно заботящимися о безопасности, родители и дети могут ответить на 15 каверзных вопросов и проверить, знают ли они, как правильно пересекать проезжую часть на самокате, как безопасно пользоваться соцсетями, где можно безопасно купаться, по какой стороне дороги передвигаться, что делать, если ребенок заблудился или встретился один на один со злой собакой, где нельзя играть в прятки, как правильно передвигаться по городу на велосипеде и как реагировать на приглашение незнакомца пойти с ним вместе, и как действовать в других ситуациях, когда ребенку грозит опасность. Тест не только поможет проверить знания, но и подскажет как правильно действовать в рискованных ситуациях и расскажет, где искать помощь.

Все родители, которые вместе с детьми пройдут тест, ответив на несколько вопросов о безопасности на дороге, дома, в интернете и при взаимодействии с другими людьми, смогут подать заявление о получении особого подарка – бесплатного страхования детей школьного возраста от несчастных случаев на все лето.

«Конечно, детям нельзя запретить делать все, что они делают. Залезать на деревья, носиться с друзьями, кататься на велосипеде или купаться – летом это самые обычные занятия. Дети должны познавать мир и знакомиться с новым. Но поскольку мы ежедневно работает с заявлениями о возмещениях, которые связаны с детскими травмами, то видим, что такой опыт зачастую может быть очень болезненным для ребят, а для родителей – еще и слишком дорогим с финансовой точки зрения. В ожидании лета мы хотим призвать родителей еще раз обсудить со своими детьми основные принципы безопасного поведения. И пусть страхование не защитит их от риска травмы, но окажет финансовую поддержку в ситуациях, когда в результате травмы появятся дополнительные расходы. Рассчитывать на страхование можно, выполнив тест и убедившись, что у самих взрослых достаточно знаний для того, чтобы обеспечить детям безопасную среду и действовать, если несчастье все же случится», - рассказывает руководитель по персональным продуктам страхования и подписанию рисков Людмила Щёголева.

Если случится несчастье, то скорее всего, это означает платные медицинские услуги, и страхование поможет родителям получить финансовую поддержку в сложной ситуации. Страхование BALTA от несчастных случаев финансово поддерживает в ряде ситуаций, которые хорошо знакомы родителям активных детей, а именно: вывихи и переломы, растяжение связок, раны от укусов, травмы зубов, сотрясение головного мозга. В полис BALTA по бесплатному страхованию несчастных случаев также включены риски, связанные с травмами глаз и ушей, отравлением химическими веществами или ядовитыми растениями, ожогами, электротравмами и даже укусами змей.

Во избежание болезненного опыта достаточно помнить, что от многих несчастных случаев нас спасают превентивные меры – поговорить о правилах дорожного движения, убедиться, что у ребенка есть отражатель, напомнить, что нельзя делать в спортзале или на игровых площадках.

Опыт BALTA свидетельствует, что чаще всего травмы получают дети в возрасте 12-14 лет, причем, более 2/3 всех заявлений о возмещениях – это заявления от родителей мальчиков. В этом возрасте дети особенно активны, и в большинстве случаев травмируются во время занятий спортом или на игровых площадках, однако нередко они могут просто поскользнуться, оступиться, упасть, удариться, ошпарится, их могут укусить животные. Большая часть травм случается в бытовых ситуациях – дома, но данные ДБДД говорят о том, что летом число пострадавших в дорожном движении детей возрастает, а большая часть случаев связана с ездой на велосипеде.