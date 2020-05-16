Сб, 16.05.2020
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  • Максим Галкин показал чудесную театральную импровизацию от Гарри и Лизы

Видео ⟩ Максим Галкин показал чудесную театральную импровизацию от Гарри и Лизы

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий и юморист Максим Галкин продолжает активно вести свою Instagram-страницу. На этот раз он порадовал подписчиков концертом в исполнении близнецов - Лизы и Гарри. 

Артист не забывает регулярно снимать все, что вытворяют его дети. Близнецы выдают родителям такие сюрпризы, что отец и мать искренне удивляются. 

На этот раз - это было неподготовленная импровизация. Дети показали свой номер Алле Пугачевой и Максиму Галкину в специально отведенной для этого комнате. Гарри пел, а Лиза танцевала.

"У вас там веселуха", - написала Ирина Салтыкова.

С ней согласился Игорь Гуляев: "Хорошая зарядка с утра!". 

Остальные подписчики пришли в восторг и отметили талант деток:

"Браво", "Просто супер", "Безумно артистичные","Энергия так и прет", "Гарри артист", "С Лизой не соскучишься", "Зажигалочки", - писали поклонники. 

Стоит сказать, что Лиза и Гарри регулярно радуют родителей такими маленькими концертами, на которых исполняют стихи и песни собственного сочинения. 

Напомним, младшим детям Примадонны российской эстрады в сентябре исполнится семь лет. Родители стараются дать им лучшее образование - Лиза и Гарри с ними занимаются элитные педагоги, они изучают французский и английский языки, развивают свои творческие способности. 

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