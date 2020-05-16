Видео ⟩ Максим Галкин показал чудесную театральную импровизацию от Гарри и Лизы

Артист не забывает регулярно снимать все, что вытворяют его дети. Близнецы выдают родителям такие сюрпризы, что отец и мать искренне удивляются.

На этот раз - это было неподготовленная импровизация. Дети показали свой номер Алле Пугачевой и Максиму Галкину в специально отведенной для этого комнате. Гарри пел, а Лиза танцевала.

"У вас там веселуха", - написала Ирина Салтыкова.

С ней согласился Игорь Гуляев: "Хорошая зарядка с утра!".

Остальные подписчики пришли в восторг и отметили талант деток:

"Браво", "Просто супер", "Безумно артистичные","Энергия так и прет", "Гарри артист", "С Лизой не соскучишься", "Зажигалочки", - писали поклонники.

Стоит сказать, что Лиза и Гарри регулярно радуют родителей такими маленькими концертами, на которых исполняют стихи и песни собственного сочинения.

Напомним, младшим детям Примадонны российской эстрады в сентябре исполнится семь лет. Родители стараются дать им лучшее образование - Лиза и Гарри с ними занимаются элитные педагоги, они изучают французский и английский языки, развивают свои творческие способности.