Премьер: Приложение для отслеживания Covid-19 - способ, как "отпустить общество на волю"

По словам премьера, латвийские компании сейчас разрабатывают два приложения, которые могли бы обеспечить такой контроль, позволив сэкономить ресурсы полиции. Приложения могут быть готовы в конце мая - начале июня.

По словам Каришьша, это станет возможностью "отпустить общество Латвии и Европы на волю".

Одно приложение будет предусмотрено для находящихся на карантине людей, чтобы контролировать их нахождение по месту жительства. Второе будет работать на добровольной основе и использовать мобильные данные для идентификации контактных лиц заболевших.

Работа над подобными решениями ведется также в других странах Европы.