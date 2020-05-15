Пт, 15.05.2020
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Названа дата возобновления чемпионата России по футболу

ФОТО: Reuters/ScanPix

Чемпионат России по футболу, который был приостановлен из-за коронавируса, возобновится 21 июня. Об этом сообщает официальный Twitter Российского футбольного союза (РФС).

На сайте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) уточняется, что матчи пройдут с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позже.

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. На первом месте находится "Зенит" (50 очков), следом идут "Локомотив" и "Краснодар" (оба - 41 очко).

Напомним, что уже 16 мая возобновится чемпионат Германии, в Испанию футбол должен вернуться 12 июня, а днём позже чемпионат планируется возобновить в Италии.

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