Названа дата возобновления чемпионата России по футболу

На сайте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) уточняется, что матчи пройдут с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позже.

⚡️Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. На первом месте находится "Зенит" (50 очков), следом идут "Локомотив" и "Краснодар" (оба - 41 очко).

Напомним, что уже 16 мая возобновится чемпионат Германии, в Испанию футбол должен вернуться 12 июня, а днём позже чемпионат планируется возобновить в Италии.