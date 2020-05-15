Ремонт Деглавского моста: разорван договор с еще одной компанией

Департамент обратится в Латвийский союз инженеров-строителей с просьбой оценить компетенцию ответственного специалиста по надзору за строительством. По мнению самоуправления, в ходе этого проекта город потерял порядка 300 тысяч евро.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте рассказала, что ответственный за надзор за строительством подтвердил, что в ходе строительства тротуаров на мосту используются несоответствующие погодным условиям материалы, срок эксплуатации которых намного меньше, чем предусмотрено по договору.

Что стало причиной, стройнадзор не пояснил, говорит Диманте.

​"Это значит, что в результате действий стройнадзора не только в несколько раз сокращен срок эксплуатации строительной конструкции, но и причинен ущерб в связи с дальнейшим обслуживанием моста и возможной замены материала", - сказала Диманте.

Договор с BaltLine Globe был заключен 5 июля 2018 года. Сумма договора - 62 820 евро. В апреле из-за невыполнения требований договора и использования несоответствующих материалов департамент расторг договор с литовской строительной компанией Kauno tiltai. Первоначально планировалось, что ремонт моста обойдется в 4,27 млн евро, но Kauno tiltai уже истратило эти деньги.