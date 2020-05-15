Фото ⟩ Помните "морской" торт рижанки? Она сделала новый еще круче! Знакомимся ближе

(Прошлый "морской" тортик и его рецепт можно посмотреть тут)

Сегодня, 15 мая, девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию еще одного "морского" тортика, в этот раз - он превзошел все ожидания. Тут уже появились и горы (и еще какие!):

ФОТО: Регина Филиппова

ФОТО: Регина Филиппова

Если казалось, что ее прошлый торт просто невероятен и может отвлечь от тоски по путешествиям, то что говорить про этот? Браво, Регина!



Пользуясь случаем, мы решили снова поговорить с рижанкой (а еще взглянуть на другие ее творения в Instagram).

Как признается сама девушка, она самоучка: училась по видео в интернете, читала литературу и несколько раз посещала мастер-классы. Занимается кондитерством она уже более двух лет, а все начиналось просто - с приготовления "простого тортика" на день рождения мужа:

ФОТО: Регина Филиппова

Во что это вылилось? Наверно, лучше взглянуть на другие творения Регины:

Наверняка у вас тоже, как и у нас, возник вопрос: делает ли девушка торты на заказ?!

"Заказы принимаю, но их немного, и меня пока это и устраивает",



- говорит Регина.

Рижанка честно признается, что тортами она больше занимается для души - пока для нее это не денежный вопрос, - и тут же скромно добавляет, что и "опыт нужен, конечно".

Пока что кондитер находится в декрете с маленьким ребенком, но стоит отметить, что она планирует развивать свои таланты:

"С маленьким ребенком, конечно, я не могу развернуть тут кондитерскую и полностью в это погрузиться. Жду, когда пойдем в садик, и тогда смогу и обучением своим заняться, и больше погрузиться в это ремесло. Потому что, опять-таки, маленький ребенок. Да и моя кухня просто не выдержит".

Мы не знаем, во что выльется ее увлечение в дальнейшем, но можем с уверенностью сказать, что у рижанки настоящий талант. Регина, у вас все получится!