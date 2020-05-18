ФОТО: Пресс-фото

Мама троих детей Диана раскрывает секрет — каким простым способом она избавилась от лишнего веса за короткое время. Узнайте, как и Вы можете осуществить мечту о красивой фигуре!

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

Была уверена, что лишний вес — это не моя проблема. Однако понемногу лишние килограммы добрались и до меня, и я чувствовала себя все хуже. Слышала о различных способах похудения, но долгое время не была готова что-либо предпринять.

– Расскажите, как Вы решили начать худеть именно сейчас?

После рождения третьего ребенка прошел год, но мой вес не изменился. Поняла, что, наконец, пришло время что-то менять, поэтому решила найти способ для быстрого и эффективного результата.

ФОТО: Пресс-фото

– Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

В Интернете заметила положительный опыт других людей со Стокгольмской диетой, и, конечно, тоже захотела таких результатов! На веб-сайте заполнила анкету о своем весе и заказала индивидуальную диету. Так просто!

– Как удавалось соблюдать диету?

Уже с первого дня в точности соблюдала свой план похудения и старалась не допускать никаких отклонений. Мне очень понравился предложенный в плане ассортимент продуктов и возможность бесплатного общения со специалистами в тех случаях, когда возникает желание заменить какое-то блюдо или появляются другие вопросы. Придерживаясь плана Стокгольмской диеты, не возникало чувства голода или усталости. Это действительно было легко! Примерно через неделю стали заметны первые результаты — вес снизился и самочувствие значительно улучшилось. Это мотивировало продолжать, и на данный момент в целом я сбросила 22 килограмма! Чувствую себя превосходно!

ФОТО: Пресс-фото

– Что бы Вы посоветовали другим людям, которые тоже хотят похудеть?