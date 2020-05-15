Covid-19 в Латвии: данные о распространенности заболевания на 100 тысяч жителей

В Риге из восьми новых случаев зафиксировано три (всего 526), по два - в Приекульском (всего 10) и Сигулдском (всего 13) краях. Также еще один случай зафиксирован в Валмиере, где общее число заболевших - 23.

ФОТО: SPKC

Большей части заболевших в минувшие сутки более 70 лет, а в возрастных группах от 20 до 29 лет и от 50 до 59 лет - по одному пациенту.

Еще двум заболевшим - от 30 до 39 лет.

Представитель SPKC Илзе Арая в интервью агентству LETA пояснила, что после актуализации данных пациентов поменялось место жительства одного из них, поэтому в последней статистике SPKC показывается девять, а не восемь новых случаев.

На данный момент самая высокая распространенность Covid-19 на 100 тысяч жителей в Коценском крае - 154,3 случая на 100 тыс. жителей. Затем следует Приекульский края - 131,5 случая на 100 тысяч, и закрывает первую тройку "лидеров" Стопиньский край - 119,9 случая заболевания на 100 тысяч.

В столице распространенность заболевания составляет 83,1 случая на 100 тысяч жителей, а по всей стране - 50,5 на 100 тысяч жителей.

Как известно, в минувшие сутки в Латвии проведено 2156 анализов на Covid-19. Положительными оказались восемь. Госпитализированы пять человек. На данный момент в стационарах лечение проходят 28 человек с Covid-19, 25 - в состоянии средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписаны 123 человека, переболевших Covid-19.