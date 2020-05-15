Covid-19 В Латвии: опубликована распространенность на 100 тысяч жителей

В Риге из восьми новых случаев зафиксировано три (всего 526), по два в Приекульском (всего 10) и Сигулдском крае (всего 13). Также же еще один случай зафиксирован в Валмиере, где общее число заболевших составляет 23.

ФОТО: SPKC

В минувшие сутки большей части заболевших более 70 лет, а в возрастных группах от 20 до 29 лет и от 50 до 59 лет - по одному пациенту.

Еще двум заболевшим - от 30 до 39 лет.

Представитель SPKC Илзе Арая в интервью агентству LETA пояснила, что после актуализации данных пациентов, поменялось место жительства одного пациента, поэтому в последней статистике SPKC показывается девять, а не восемь новых случаев.

На данный момент самая высокая распространенность Covid-19 на 100 тысяч жителей - в Коценском крае - 154,3 случая на 100 тыс. жителей. Затем следует Приекульский края с 131,5 заболевшими на 100 тыс, и первую тройку лидеров закрывает Стопиньский край с 119,9 заболевшими на 100 тыс.

В столице распространенность составляет 83,1 на 100 тысяч жителей, а по всей стране - 50,5 заболевших на 100 тысяч жителей.

Как известно, в минувшие сутки в Латвии проведено 2156 анализов на Covid-19. Положительными оказались восемь. Госпитализированы пять человек. На данный момент в стационарах лечение проходят 28 человек с Covid-19, 25 - в состоянии средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписаны 123 человека, переболевших Covid-19.