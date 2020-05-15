Фото ⟩ Майское цветение в Ботаническом саду

Уже середина мая - период красочного и буйного цветения. Фотограф TVNET Янис Шкапарс побывал в Национальном Ботаническом саду Латвийского университета и результатом этого визита стали очень красивые и жизнеутверждающие фотографии.
Национальный Ботанический сад Латвийского университета основан в 1922 году. На площади в 15 гектаров растут порядка 8000 видов различных растений.
До 9 июня Ботанический сад закрыт, но с одним исключением: открыт Дом азалий, в котором цветут рододендроны - яркие и красивые кусты.
Галерея: майское цветение в ботаническом саду
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