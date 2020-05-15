Пт, 15.05.2020
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Фото ⟩ Майское цветение в Ботаническом саду

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Уже середина мая - период красочного и буйного цветения. Фотограф TVNET Янис Шкапарс побывал в Национальном Ботаническом саду Латвийского университета и результатом этого визита стали очень красивые и жизнеутверждающие фотографии. 

Национальный Ботанический сад Латвийского университета основан в 1922 году. На площади в 15 гектаров растут порядка 8000 видов различных растений.

До 9 июня Ботанический сад закрыт, но с одним исключением: открыт Дом азалий, в котором цветут рододендроны - яркие и красивые кусты. 

Галерея: майское цветение в ботаническом саду 

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