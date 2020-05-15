Пятая часть экономически активных американцев остались без работы

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Москва начала массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Но массовых очередей не наблюдается. Власти рассылают смс-приглашения. Кого же мэрия позвала сдавать анализ крови?

Украина прощается с врачами. В стране более 3,5 тысяч медиков заболели коронавирусом. Сколько из них умерло - неизвестно.

Балтийский мини-Шенген. Литва, Латвия и Эстония открыли границы друг для друга. Однако режим чрезвычайной ситуации все еще в силе. Как же теперь путешествуют жители стран Балтии?

В США 36,5 миллионов безработных. Демократы предлагают выплатить каждому по 1200 долларов и помочь с оплатой аренды жилья и ипотекой.

Палата представителей Конгресса США голосует по новому пакету помощи, его объем - более трех триллионов долларов. Американцам планируют помощь с оплатой ипотеки - число безработных в стране увеличилось до 36 миллионов - пятая часть всех работающих жителей США.

Демократическая партия предлагает выдавать людям пособия в размере 1200 долларов и помогать с оплатой аренды и ипотеки. Советники Дональда Трампа прогнозируют, что уровень безработицы может достигнуть 25% - но экономика начнет подниматься во второй половине года.

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.05.20

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